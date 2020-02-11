إيهاب جلال: كنت الخيار الأول لتدريب المنتخب.. ونعاني غيابات عديدة أمام الأهلي

قال إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي، إنه كان قريبا للغاية من تدريب منتخب مصر قبل أن يتعاقد اتحاد الكرة مع حسام البدري.

وصرح جلال عبر قناة القاهرة والناس "نعم.. كنت الخيار الأول لمنتخب مصر، واتفقنا على كافة الأمور بما فيها الجهاز المعاون، لكن الاستراتيجية لم تتفق، حدث تراجع في أمور معينة، أنا من اتخذت قرارا بعدم قبول المهمة".

وأشار "عضو اللجنة الخماسية محمد فضل صاحب فضل كبير في ترشيحي، وأعلم أنه بذل مجهودا كبيرا، كل التقدير لمسؤولي اتحاد الكرة".

وعن المباراة القادمة ضد الأهلي في بطولة الدوري، أضاف المدير الفني للمصري "الأهلي ناد كبير، ويسير بشكل مميز هذا الموسم، نتطلع لأن تخرج المباراة بشكل يليق بالفريقين، والنتيجة قدرية".

وأوضح جلال "نعاني من عدة غيابات هم أحمد شوشة وإسلام عطية وإيزي إيميكا وحارس المرمى أحمد مسعود، وبهاء مجدي بخلاف العملية الجراحية لعماد فتحي".

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كما تطرق مدرب المصري للحديث عن المشوار الإفريقي، قائلا "مباراة نهضة بركان مرحلة فاصلة، فالفريق المغربي تأهل لنهائي الكونفدرالية الموسم الماضي ويحتل وصافة الدوري، فهم فريق منظم، ويضم عناصر جيدة، كما أن مباراة الإياب في المغرب، لذا لابد أن تكون نتيجة الذهاب مميزة لتساعدنا".

وبشأن الجدل المثار حول مصيره مع الفريق، كشف إيهاب جلال "قبل شهر فاتحت الإدارة في ظل عدم التوفيق حفاظا على العلاقة بين الطرفين، عانيت من ضغط شديد، في وقت ما لا يمكن لأحد أن يتحمل خسارة النقاط، وأردت رفع الحرج عنهم، عدم التوفيق لا يعني التقصير، هذا وارد في كرة القدم، وتقدمت باستقالتي أيضا على الهواء بعد مباراة طنطا لرفع الحرج عن النادي".

وأتم تصريحاته "لا.. لم أضع في اعتباراتي للاستقالة، ما يتردد عن التفكير في عودة حسام حسن للمصري، لا أشغل بالي بهذا الكلام، ولا أتمسك بأي شيء سواء شرط جزائي أو غيره بل عرضت التنازل عن بعض مستحقاتي حتى لا أضغط على إدارة المصري".

بعد غياب الانتصارات لأكثر من شهر، انتفض المصري يوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز وسحق مضيفه وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 17 محققا أكبر فوز له في الموسم.

وارتقى الفريق البورسعيدي للمركز العاشر في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 20 نقطة بينما ظل دجلة في المركز 16 وتوقف رصيده عند 14 نقطة.

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