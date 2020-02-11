مرتضى منصور: الحكام هم رقم 1 ضد الزمالك.. قادرون على العودة بلقب السوبر

اجتمع مرتضى منصور رئيس الزمالك بلاعبيه والجهاز الفني قبل السفر إلى قطر للمشاركة في السوبر الإفريقي أمام الترجي، وشدد على قدرة الفريق على حصد اللقب.

وحقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي الأحد الماضي بهدفين مقابل هدف واحد قبل استعداد الفريق لمباراتي السوبر الإفريقي والمصري.

الدوري:

وقال مرتضى منصور: "جمال الغندور -رئيس لجنة الحكام - لديه حسابات قديمة معي، والآن يصفي حساباته معي بعد تعيينه من عمرو الجنايني".

وشدد في حديثه للاعبيه "تأكدوا أن رقم 1 ضدكم هم الحكام، سيتم استفزازكم دائما مثلما حدث في مباراة الإسماعيلي من أجل إيقاف أي لاعب قبل مواجهة الأهلي في السوبر".

وأضاف منصور "للأسف أكثر من يحارب الزمالك هم الزمالكاوية سواء في الإعلام أو المسؤولين، وشاهدتم عمرو الجنايني من يدير الاتحاد المصري حاليا".

وتحدث منصور على ما حدث في قناة الزمالك قائلا: "قدمت مذكرة شكوى في أحمد الشناوي حتى لا يقوم بالتحليل في قنوات أون سبورت، وجدت كريم حسن شحاتة يستضيفه في قناة النادي لإثبات صحة هدف الأهلي أمام بيراميدز، كيف ترى الهدف قانوني؟".

وتابع "كيف يدافع كريم حسن شحاتة عن الأهلي داخل قناة الزمالك؟".

وعن حسم الأهلي للقب الدوري مبكرا شدد منصور "الدوري (خلاص)؟ لا يوجد ما يسمى بذلك، سنركز مباراة مباراة وهدفنا الفوز حتى النهاية".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 42 نقطة بالعلامة الكاملة من 14 انتصار متتالي، أما الزمالك فيمتلك 31 نقطة من 15 مباراة خاضهم الفريق.

السوبر:

وقال مرتضى منصور عن المباراة المقبلة: "نحن ذاهبون لخوض السوبر الإفريقي في دولة معادية، هذا ليس كلامي لكن وزيرهم من صرح بذلك ضد مصر".

وكشف "كنت لا أريد خوض المباراة هناك من أجل سلامة اللاعبين، جمهورنا عاطفي وطالب بخوض المنافسة لكن أنا رجل دولة وتقدمت بملف للمسؤولين للحصول على تعهد وهو ما حدث".

وأشاد منصور بالمصريين في قطر قائلا: "الجالية المصرية هناك مشرفة، نفدت تذاكر الزمالك في السوبر الإفريقي وبدأت الجماهير الحصول على تذاكر من حصة الترجي".

وشدد منصور "لا تستجيبوا لأي استفزازات هناك، واتخذنا قرارا بالتدريب بقمصان مكتوب عليها تحيا مصر وبصورة رئيسنا".

وأوضح رئيس الزمالك "لا نركز على السوبر المصري أمام الأهلي حاليا، أنتم قادرون على الفوز باللقبين".

وواصل حديثه "السوبر المصري في أبو ظبي وأنا اتفائل بها فآخر مرة حققنا اللقب هناك وفور عودتكم من السوبر الإفريقي ستكون مستحقاتكم في الحسابات الخاصة بكم وأكثر مما تتخيلوا لأنكم أسعدتم الملايين".

وأتم منصور حديثه "إن شاء الله ستعودون باللقب تقيموا في مصر يوم واحد نفرح بالبطولة ويتم توزيع المكافآت وبعد ذلك السفر إلى الإمارات للسوبر المصري".

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري يوم 24 من شهر فبراير الجاري بدولة الإمارات.

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