الأهلي يعلن تفاصيل رحلة الإمارات لخوض السوبر المحلي ضد الزمالك

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 11:58

كتب : حسام نور الدين

الصور من الموقع الرسمي للأهلي

أنهى الجهاز الإداري للأهلي إجراءات الحصول تأشيرات السفر إلى الإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر المصري يوم 20 فبراير الجاري.

وحسب الموقع الرسمي للأهلي، تسافر البعثة إلى الإمارات يوم 17 فبراير، وتعود يوم 21 فبراير.

وينتظر الأهلي أسبوعين ناريين هذا الشهر.

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الأهلي يواجه المصري في الدوري يوم الجمعة، قبل السفر للإمارات لمواجهة الزمالك يوم 20 فبراير في السوبر.

وبعدها بـ4 أيام، يواجه الزمالك مرة أخرى في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

وبعد 4 أيام أخرى، يواجه صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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