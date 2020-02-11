ليفربول يستنكر مطالبات منح جيرارد ميدالية الدوري: هل يُعقل حرمان لاعب آخر من الجائزة؟

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 11:38

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد

استنكر بيتر مور المدير التنفيذي لليفربول مطالبات جمهور أن يتعاقد النادي مع أيقونته السابق ستيفن جيرارد لينال الأخير ميدالية إذا توج الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي.

ومع اقتراب تتويج ليفربول بلقب لم يفز به جيرارد الذي يعتبر من أساطير النادي، عبر البعض عن رغبته في عودة الأخير إلى الفريق ليدون إسمه ضمن المتوجين بالدوري.

وقال مور لـSoccer Laduma:"دعني أشرح لك ما يجب أن يحدث. السؤال هو، هل نعيد جيرارد لينال ميدالية التتويج بالدوري؟ والسؤال الذي أوجهه لك: أي لاعب تريد إقصاءه من القائمة ليحدث ذلك؟".

أخبار متعلقة
كاف يعلن قائمة الزمالك للسوبر الإفريقي.. استبعاد عواد وفتحي و7 آخرين إيهاب جلال: كنت الخيار الأول لتدريب المنتخب.. ونعاني غيابات عديدة أمام الأهلي بيراميدز: مستعدون للتفاوض مع الأهلي إذا أراد الحصول على الشناوي جمال الغندور يُحلل هدف الأهلي الثاني في بيراميدز.. "القانون واضح"

وواصل "إن لم تلحظ، جيرارد يعمل في ناد آخر (مدرب فريق رينجرز الاسكتلندي). كلنا نحب جيرارد وفخورون بمسيرته، لكني أرى الأمر غريبا. الكيمياء بين اللاعبين في غرفة الملابس هامة جدا. هل تتخيل الأمر؟ أن عليك إقصاء لاعب وتقول له لن تحصل على ميدالية؟".

وأضاف "لا يمكنك إضافة لاعب إلى قائمة مكتملة. بخلاف ذلك، ممكن (إضافة لاعب)".

جيرارد، أكثر من حمل شارة قيادة ليفربول بـ473 مباراة، لم يحالفه الحظ للفوز بالدوري الإنجليزي الذي يبتعد عن النادي العريق منذ موسم 1989-1990.

وبات ليفربول قاب قوسين أو أدنى من استرجاع عرشه المحلي في ظل تصدره لترتيب الدوري بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي.

ويحل الفريق ضيفا على نورويتش سيتي يوم السبت في الجولة 26 من الدوري.

طالع أيضا

جمال الغندور يفسر احتساب هدف الأهلي الثاني ضد بيراميدز

الغندور يوضح مدى صحة ركلتي جزاء لقاء الإسماعيلي والزمالك

عبد الحفيظ يرد على إيقافه

فايلر: لماذا أريح لاعبين في الدوري؟

طلائع الجيش: غياب عمار حمدي أثر علينا ضد الأهلي

بيراميدز يتظلم ضد عقوبات اتحاد الكرة

جيرارد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري يفقد حارسه أمام الأهلي والمقاولون ونهضة بركان 13 دقيقة | مصر
اتحاد الكرة لـ في الجول: كاف لم يبلغنا بعد بمواعيد مباريات الأهلي والزمالك في إفريقيا 36 دقيقة | إفريقيا
مصدر بـ وادي دجلة لـ في الجول: اجتماع مع مدرب جزائري الأربعاء لحسم خليفة جونياس ساعة | الدوري المصري
رسميا - فيفا يعلن إنشاء صندوق دعم للاعبين الذين لا يحصلون على أجور من أنديتهم ساعة | أوروبا
ابنه: بيليه مكتئب ويشعر بإحراج كبير يجعله لا يترك المنزل بسبب عملية جراحية ساعة | أوروبا
مران الأهلي - تدريبات منفردة للشناوي.. جلسة بين صالح جمعة وعبد الحفيظ لمناقشة رحيله ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 4 مدرب صن داونز لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر منا.. أعرف نادي القرن جيدا
قد ينال إعجابك