تقرير: أرسنال يحدد سعر مخيتاريان إذا ما أراد روما ضمه

حدد نادي أرسنال سعر لاعبه هنريك مخيتاريان المعار لنادي روما إذا ما أراد الفريق الإيطالي أو أي فريق آخر ضم الدولي الأرميني خلال السوق الصيفية المقبلة. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية فقد حدد أرسنال مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات لاعبه صاحب الـ31 عاما.

ويرغب مخيتاريان وفقا للتقرير في الاستمرار مع روما بعد نهاية فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وانضم مخيتاريان معارا إلى روما لمدة موسم في الصيف الماضي مقابل ما يقرب من 3 ملايين يورو.

وينتهي عقد مخيتاريان مع أرسنال في صيف 2021، ويسعى النادي اللندني لتحقيق ربح مادي قبل رحيله مجانا في الصيف التالي.

وشارك النجم الأرميني مع روما خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

وانضم هنريك مخيتاريان إلى أرسنال قادما من مانشستر يونايتد في صفقة شهدت رحيل أليكسيس سانشيز إلى الشياطين الحمر.

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