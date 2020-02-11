سولشاير: عقل برونو يعمل أسرع من الآخرين

أثنى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على ذكاء وقدرات لاعبه بورنو فيرنانديز المنضم حديثا لصفوف الشياطين الحمر، واصفا إياه بأنه يفكر أسرع من أقرانه من اللاعبين.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وصرح سولشاير للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "حسنا، برونو لاعب جيد جدا جدا، وعقله يفكر أسرع من الآخرين".

وواصل "لديه الكثير من الأمور الجيدة وسنعتاد على ذلك منه، سنعتاد عليه ويعتاد علينا، لديه قدرة على التمرير وإيصال الكرة وتحركاته رائعة، أنا سعيد للغاية لمشاهدته يستمتع بلعب كرة القدم بيننا".

وأتم "يتدرب طيلة الوقت ومعدلات لياقته البدنية وحماسه ممتازين".

الدولي البرتغالي صاحب الـ25 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من سبورتنج لشبونة في شهر يناير الماضي بمبلغ 55 مليون يورو، ويمتد عقده اللاعب حتى صيف 2025.

وشارك فيرنانيدز بقميص مانشستر يونايتد حتى الآن في مباراة واحدة ضد ولفرهامبتون في الدوري وانتهت بالتعادل السلبي.

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