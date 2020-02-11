أمنية موسيماني تتحقق قبل مواجهة الأهلي.. ويحذر: قد نتعرض للصدمة الأكبر

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 11:47

كتب : FilGoal

موسيماني

علق بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صن داونز على وقوع فريقه ضد جامعة فال في دور الـ16 من بطولة الكأس، وهو أمر تمناه قبل إجراء القرعة بأن يواجه فريقا من الدرجة الثانية قبل مواجهة الأهلي المصري في دوري الأبطال.

وصرح موسيماني عبر موقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي قائلا: "نعم حصلنا على القرعة التي تمنيناها، كنا نرغب في منافسة فريق في مستوى أقل في الدرجة الثانية".

وأضاف "حصلنا على ذلك ويجب أن نحترس لما تمنيناه، لأنك إن لم تفعل قد تتعرض للصدمة الأكبر في حياتك".

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وواصل "أعني ذلك جيدا، لأنهم وصلوا إلى تلك المرحلة وإن تمكنوا من إقصاء فريق في الدوري الممتاز فهذا يعني أنه فريق جيد".

وأتم "لذا تفكيرنا في الحصول على قرعة سهلة يجب أن نكون حريصين أثناء مواجهة فرق الدرجة الثانية".

وتأهل صن داونز إلى ثمن نهائي الكأس بعد الفوز على فريق سوبر سبورت 1-0 يوم السبت الماضي.

موسيماني كان قد صرح قبل القرعة قائلا إنه لا يرغب في مواجهة كايزر تشيفز مشيرا إلى رغبته في "الحصول على فريق سهل من أجل التنفس قليلا". (طالع التفاصيل)

ويواجه صن داونز نظيره فال يوم 22 من الشهر الجاري.

ومن المفترض أن يخوض صن داونز لقاء الذهاب ضد الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال بعد أسبوع من تلك المواجهة في القاهرة.

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