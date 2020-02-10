سيد عبد الحفيظ ينفجر بسبب العقوبات: هل تحكمنا لوائح أم أهواء شخصية؟

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 22:28

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفاظ - الأهلي

انفجر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي غضبا بسبب العقوبة الموقعة عليه من قبل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

لجنة الانضباط قررت إيقاف سيد عبد الحفيظ مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه على خلفية أحداث لقاء الأهلي وبيراميدز. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ: "لا أجد ما أقوله. ليس لي أي دخل في أحداث لقاء بيراميدز".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون سبورت "أي مؤسسة ناجحة في العالم هي المؤسسة التي يحكمها لوائح وقوانين وليس أهواء شخصية وتوازنات".

وتساءل "ما هي حيثيات قرار إيقافي وتغريمي؟ لم توضح لي اللجنة أسباب العقوبة. الأهلي ليس طرفا من الأساس في أحداث لقاء بيراميدز".

وتابع "هل المقصود هو عرقلتنا والتربص بنا. حصلت على بطاقة صفراء من إبراهيم نور الدين لأنني قلت له "كفاية صفارة عايزين نلعب كرة" وبعد البطاقة الصفراء جلست على مقاعد البدلاء بشكل طبيعي".

وتعجب "هل عقوبة البطاقة الصفراء هي الإيقاف لمباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه!".

واستكمل "لا أصدق ولا أعرف سبب العقوبة. الأهلي أكثر من يساند التحكيم رغم ما نتعرض له".

وأشار "داعم بشكل كبير للتحكيم المصري حتى لـ جهاد جريشة".

ودلل "جهاد جريشة أدار 4 مباريات لـ الأهلي الموسم الماضي وخسر الفريق مرتين مع طرد لاعبين، ولكن رغم ذلك أشعر بأن ذلك مجرد أخطاء تقديرية لا أكثر ولا أقل".

وأكمل حديثه قائلا: "محمود البنا قدم مباراة نموذجية بين الوداد والرجاء، وأمين عمر قدم مباراة رائعة بين الترجي وشبيبة القبائل. نحن نساند التحكيم المصري ولكن ما يحدث ليس له أي مبرر. لا يصح أن يكون هناك حالة من التربص ضد الأهلي أو أفراد من الأهلي".

وقلب الأهلي تأخره من 1-0 إلى الانتصار 2-1 أمام بيراميدز في الجولة الـ 16 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وفي الجولة الـ 17 وصل الأهلي لانتصاره الـ 14 على التوالي في الدوري بعدما فاز على طلائع الجيش بثلاثية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

وواصل الأهلي تغريده وحيدا في صدارة الدوري بالعلامة الكاملة بـ 42 نقطة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 في المركز الـ 14.

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