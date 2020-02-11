جمال الغندور يُحلل هدف الأهلي الثاني في بيراميدز.. "القانون واضح"

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 00:51

كتب : FilGoal

لاعبو بيراميدز يعترضون على إبراهيم نور الدين عقب هدف أليو ديانج

حلل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام هدف الأهلي الثاني في مرمى بيراميدز، مشيرا إلى "القانون واضح".

وشرح الغندور: "العامل الخارجي "الكرة الثانية" إذا تواجدت في الملعب بسبب فرد من الطرفين وأثر في اللعب، يعاقب الفريق بركلة حرة مباشرة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار "إذا كان الموقف داخل منطقة الجزاء، يحصل الفريق المتضرر على ركلة جزاء".

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وتابع "أما إذا كان دخول العامل الخارجي لأرض الملعب بواسطة أي شخص آخر مثل عمال الملعب أو الأطفال، يستمر اللعب بشكل طبيعي إذا لم يؤثر على أحداث اللقاء وعلى أي لاعب من الفريقين إبعاد الكرة خارج الملعب".

وأكمل حديثه قائلا: "ومع التعديلات الجديدة أصبح الفريق من حقه استئناف اللعب عندما يحصل على مخالفة دون الحصول على إذن من الحكم".

وأشار "الأولوية الآن هي استئناف اللعب".

وأتم "والآن القوانين واضحة وعليكم تطبيقها على حالة الأهلي".

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