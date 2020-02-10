مؤتمر فايلر: لن نخوض ودية قبل لقاء صن داونز.. ولماذا أريح اللاعبين في الدوري؟

رد ريني فايلر المدير الفني للأهلي على الأنباء المثارة حول خوض فريقه لمباراة ودية في جنوب إفريقيا قبل لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صن داونز.

وتحدث فايلر في المؤتمر الذي تلى لقاء طلائع الجيش قائلا: "أنا دارس إعلام مثلكم –يقصد الصحفيين- وهناك بعض الأنباء المنتشرة غير صحيحة على الإطلاق".

وشدد "لا يوجد مباراة ودية في جنوب إفريقيا ولم نفكر في ذلك".

وكان الأهلي تغلب على طلائع الجيش اليوم الإثنين بثلاثية دون رد في استاد القاهرة في الجولة 17 من الدوري المصري ليحلق بصدارة الجدول بـ42 نقطة.

وتحدث فايلر عن المباراة قائلا: "عملنا يظهر مع اللاعبين بشكل جيد، فيجب أن يبدأ اللاعب المباراة وهو في قمة التركيز الذهني".

وأردف "ليس لدي لاعب أساسي وآخر بديل أهم شيء هو إنني حينما أقوم بالتدوير في التشكيل من يشارك يؤدي بشكل جيد لهذا نعمل مع الجميع بشكل موحد لمواجهة ضغط المباريات الكبير".

وبسؤاله عن هل يشارك حسام عاشور أمام المصري أجاب المدرب السويسري "مباراة المصري يوم الجمعة المقبلة، ومن الصعب تحديد التشكيل الآن".

وأكمل "أحدد التشكيل ليلة المباراة على ضوء ما حدث في المران والخطة التي سألعب بها".

وعن رمضان صبحي وموعد شفائه من الإصابة علق "أعتقد خلال يوم أو يومين فحالته بدأت تتحسن وسيعود للمران مع زملائه".

أما عن رأيه في أداء أحمد الشيخ أجاب "مثل كل زملائه أنا راض عما قدمه وعما قدمه الجميع في المباراة".

وبسؤاله عن اتساع الفارق بين الأهلي وبين ملاحقه المقاولون العرب في الدوري إلى 10 نقاط وهل ينوي إراحة اللاعبين قبل موقعة صن داونز أجاب "لماذا أريح اللاعبين؟ كل مباراة هي بثلاث نقاط ووارد الفارق يتغير".

وأتم فايلر "أنا ألعب بأفضل تشكيل متاح لدي في كل مباراة".

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