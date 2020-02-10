مؤتمر بسيوني: غياب عمار حمدي أثر علينا ضد الأهلي

يرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش أن غياب عمار حمدي أثر على فريقه خلال مباراة الأهلي.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية دون رد ضمن الجولة الـ17 للدوري المصري.

وقال بسيوني عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "غياب عمار حمدي أثر على الفريق ولكننا نحترم تعاقدنا مع الأهلي".

وأضاف "عمار لاعب مميز ووجوده مهم جدا لنا".

وعن المباراة قال: "أغلقنا المساحات أمام مفاتيح لعب الأهلي في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني الأمور أصبحت صعبة بعد خروج أحمد سامي للإصابة".

وأكمل "الأهلي أيضا كان له أفضلية في التسديدات البعيدة".

وواصل "غير راض عن أداء الفريق الهجومي بسبب عدم تنفيذ التعليمات من قبل اللاعبين، وعندما نواجه الأهلي يجب استغلال أطراف الملعب جيدا، ولكننا افتقدنا الشراسة أمام المرمى".

وأتم تصريحاته "خروج عمرو جمال هو أمر فني وكان له الأفضلية في اللعب أساسيا على حساب ناصر منسي".

وغاب عمار حمدي المنضم من الأهلي لطلائع الجيش في يناير الماضي على سبيل الإعارة بسبب وجود بند في تعاقده يمنعه من مواجهة الفريق الأحمر.

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