الغندور: الحكم احتسب ركلتين جزائيتين صحيحتين في لقاء الإسماعيلي والزمالك

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 23:52

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم المصري على صحة ركلتي الجزاء في مباراة الإسماعيلي والزمالك.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ17 للدوري المصري، واحتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء لكل فريق.

وقال الغندور عبر قناة صدى البلد: "ركلة الجزاء الأولى في المباراة المحتسبة للإسماعيلي صحيحة واللعبة بها إعاقة من قبل أحمد عيد ضد أحمد مدبولي".

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وأضاف "كذلك ركلة جزاء الزمالك صحيحة نظرا لأن حارس مرمى الإسماعيلي لم يلمس الكرة ثم لمس مصطفى محمد مهاجم الأبيض".

وأتم تصريحاته "نسبة أخطاء الحكام في مباريات الدوري هذا الموسم نسبة قليلة للغاية مقارنة بالمواسم الماضية".

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