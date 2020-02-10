قائمة بيراميدز – عودة عبد الله السعيد بين 17 لاعبا أمام المقاولون

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 21:09

كتب : عاطف شادي

لاعبو بيراميدز يعترضون على إبراهيم نور الدين عقب هدف أليو ديانج

أعلن أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز عن قائمة فريقه المستدعاة للقاء المقاولون العرب يوم الثلاثاء في الجولة 17 من الدوري.

وشهدت القائمة عودة عبد الله السعيد لها بعدما غاب عن لقاء الأهلي الأخير للإيقاف.

وضمت القائمة 17 لاعبا فقط في ظل إيقاف 5 لاعبين من قبل لجنة الانضباط بعدما بدر منهم في لقاء الأهلي وهم علي جبر وعمر جابر وإسلام عيسى وأحمد أيمن منصور ورجب بكار.

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ويحتل بيراميدز المركز الخامس في الدوري برصيد 26 نقطة، أما المقاولون فيحتل المركز الثاني بـ32 نقطة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان- أحمد دعدور

في الدفاع: ولفريد كانون- عبد الله بكري- محمد حمدي- طارق طه

في الوسط: عبد الله السعيد- نبيل عماد "دونجا"- محمد فتحي- إيريك تراوري- إبراهيم حسن- محمد فاروق- عمر العيوني- أحمد توفيق- محمود حمادة

في الهجوم: جون أنطوي- دودو الجباس

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