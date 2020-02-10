هل يرحل ساري من يوفنتوس ويعود أليجري؟

الغموض لا يزال يحوم حول مستقبل ماوريسيو ساري مع يوفنتوس، فهل يرحل مدرب تشيلسي السابق عن منصبه؟

يوفنتوس خسر بشكل مفاجئ أمام هيلاس فيرونا بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

خسارة يوفنتوس هي الثالثة له في الدوري هذا الموسم، لتفشل كتيبة ساري في الانفراد بالصدارة.

صحيفة La Repubblica الإيطالية زعمت بوجود رغبة لدى بعض من المسؤولين داخل إدارة يوفنتوس بإقالة ساري من منصبه.

ليس مجرد فكرة إقالة ساري فقط التي تدرسها إدارة يوفنتوس، بل إعادة ماسيميليانو أليجري من جديد كمدير فني للسيدة العجوز، وفقا للتقرير الإيطالي.

فكرة إعادة أليجري لا يتفق معها أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس حتى الآن، ولكن كل شيء قد يتغير.

ساري صاحب الـ 61 عاما تولى تدريب يوفنتوس منذ بداية الموسم.

وقاد ساري فريق يوفنتوس في 32 مباراة ونجح في الانتصار 24 مرة وتعادل 4 وخسر 4 مرات.

ويلعب يوفنتوس أمام ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا

صراع السنتيمترات يهدد الزمالك ضد الترجي

ظهير صن داونز قد يخضع لجراحة

الموقف الحالي لإصابة رمضان صبحي

هل يخوض الأهلي ودية في جنوب إفريقيا

مدرب صن داونز: هل يمكننا التنفس قليلا؟