هل يرحل ساري من يوفنتوس ويعود أليجري؟

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 17:35

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري

الغموض لا يزال يحوم حول مستقبل ماوريسيو ساري مع يوفنتوس، فهل يرحل مدرب تشيلسي السابق عن منصبه؟

يوفنتوس خسر بشكل مفاجئ أمام هيلاس فيرونا بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

خسارة يوفنتوس هي الثالثة له في الدوري هذا الموسم، لتفشل كتيبة ساري في الانفراد بالصدارة.

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صحيفة La Repubblica الإيطالية زعمت بوجود رغبة لدى بعض من المسؤولين داخل إدارة يوفنتوس بإقالة ساري من منصبه.

ليس مجرد فكرة إقالة ساري فقط التي تدرسها إدارة يوفنتوس، بل إعادة ماسيميليانو أليجري من جديد كمدير فني للسيدة العجوز، وفقا للتقرير الإيطالي.

فكرة إعادة أليجري لا يتفق معها أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس حتى الآن، ولكن كل شيء قد يتغير.

ساري صاحب الـ 61 عاما تولى تدريب يوفنتوس منذ بداية الموسم.

وقاد ساري فريق يوفنتوس في 32 مباراة ونجح في الانتصار 24 مرة وتعادل 4 وخسر 4 مرات.

ويلعب يوفنتوس أمام ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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