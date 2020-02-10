لم يكن يستعد للحرب.. مورينيو: قصة شعري؟ نمت أثناء حلاقته

فسر جوزيه مورينيو مدرب توتنام عن سبب قصه لشعره تماما خلال فترة التوقف الشتوية الجارية لمباريات فريقه بالدوري الإنجليزي، بأن ما حدث كان خطأ مصفف الشعر، كما أن البرتغالي غط في النوم أثناء قص شعره.

وصرح مورينيو لشبكة "سكاي" حول السؤال عن سبب قصه لشعره وهل كان ذلك من أجل التفاؤل لما حققه حينما فعل ذلك أثناء فترته كمدرب لتشيلسي: "لا، لقد شعرت بالنوم وأنا في مقعد مصفف الشعر".

وواصل "حينما استيقظت كان شعري سيئا جدا وقلت له حسنا قم بقص شعري بالكامل".

وأتم "آمل أن ينمو مرة أخرى".

مورينيو قام بقص شعره عام 2006 حينما كان مدربا لتشيلسي وفريقه على وشك ضم آشلي كول من آرسنال وفضل أن يوجه تحذيرا لأندية الدوري برغبته في الفوز باللقب.

وصرح مورينيو وقتها: "انظروا إلى قصة شعري، أنا مستعد للحرب".

وواصل "هدفي هو الفوز بالدوري، لا أريد الهيمنة، أو إنهاء الموسم بلا خسارة، أو تحقيق رقما قياسيا من النقاط أو الأهداف أو عدد مرات الفوز المتتالي، الدوري الإنجليزي صعب للغاية ولا يمكننا التركيز على ذلك الأمر، أفكر فقط في التتويج".

التصريح كان في يوليو 2006، وفي نهاية الموسم توج مانشستر يونايتد باللقب برصيد 89 نقطة بفارق 6 نقاط عن تشيلسي الوصيف، لكن المردب البرتغالي قاد الزرق للفوز بلقبي كأس الاتحاد وكأس الرابطة في نفس العام.

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