رسميا - فيكتور جوميز يدير السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 15:56

كتب : FilGoal

فيكتور جوميز - حكم لقاء الأهلي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين فيكتور جوميز لإدارة مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر.

الزمالك يلتقي الترجي في العاصمة القطرية الدوحة يوم 14 فبراير الجاري بكأس السوبر الإفريقي، مباراة سيديرها الجنوب إفريقي جوميز.

وأعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي تعيين "كاف" لـ فيكتور جوميز كحكم للمواجهة المرتقبة بين بطلي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

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وجاء طاقم التحكيم كاملا كالآتي:

فيكتور جوميز "حكم ساحة" (جنوب افريقيا )

زاكيلي سويلا "حكم مساعد أول" (جنوب افريقيا)

سوري فاتسواني "حكم مساعد ثان" (ليسوتو)

ماجات نداي "حكم رابع" (السنغال)

حميدو هيمة "مراقب المباراة" (النيجر)

كابيلو بوسيلونج "منسق عام" (جنوب افريقيا)

جاني سيكازوي "حكم الـVAR" (زامبيا)

مصطفى غربال "حكم الـVAR" (الجزائر)

جيرسون دوس سانتوس "حكم الـVAR" (أنجولا)

مع الزمالك

جوميز أدار مباراتين لـ الزمالك، الأولى كانت في دوري أبطال إفريقيا أمام اتحاد العاصمة الجزائري في النسخة قبل الماضية من البطولة.

اتحاد العاصمة انتصر على الزمالك بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من دور المجموعات وقتها.

خسارة الزمالك تسببت في تعقيد موقف الفريق الأبيض في المجموعة، وفي النهاية فشل في التأهل.

وشهدت المباراة خروج طارق حامد مطرودا بعد لقطة الاشتباك مع أمير سعيود.

الحكم الجنوب إفريقي سقط أرضا أثناء محاولاته الوقوف أمام أمير سعيود لمنعه من الاعتداء على لاعب الزمالك.

وفي النهاية، قرر الحكم طرد الثنائي في الدقيقة 60.

أمير سعيود طرد مباشر، بينما حصل طارق حامد على بطاقة صفراء ثانية وغادر الملعب.

والثانية كانت في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية أمام اتحاد طنجة والتي انتهت بفوز الأبيض 3-1.

اختر تشكيل الزمالك المثالي للمواجهة أمام الترجي

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