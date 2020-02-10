تشكيل الأهلي - 4 تغييرات من فايلر.. الشيخ وجيرالدو أساسيان ضد طلائع الجيش

أجرى ريني فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الـ17 من الدوري المصري، وتقام المباراة في استاد القاهرة.

ودفع فايلر بالنيجيري جونيور أجايي في مركز المهاجم الصريح، كما يبدأ المباراة أحمد الشيخ وجيرالدو.

وعاد رامي ربيعة لقيادة دفاع الأهلي بعد غيابه عن مواجهة بيراميدز السابقة.

وبذلك يكون فايلر أجرى 4 تغييرات عن مواجهة بيراميدز وهم مشاركة محمد هاني وربيعة وأحمد الشيخ وجيرالدو.

وجاء تشكيل الأهلي كاملا كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمود متولي – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

الوسط المهاجم: أحمد الشيخ – محمد مجدي أفشة – جيرالدو.

الهجوم: جونيور أجايي.

بينما جاءت مقاعد بدلاء الأهلي كالآتي:

شريف إكرامي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – مروان محسن – وليد سليمان – كهربا – حسين الشحات.

واستبعد فايلر المهاجم السنغالي أليو بادجي من قائمة المباراة بعد عودته أمس من السنغال.

كذلك خرج من القائمة مصطفى شوبير وأيمن أشرف.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الـ14 برصيد 15 نقطة.

video:1

اقرأ أيضا

صراع السنتيمترات يهدد الزمالك ضد الترجي

ظهير صن داونز قد يخضع لجراحة

الموقف الحالي لإصابة رمضان صبحي

هل يخوض الأهلي ودية في جنوب إفريقيا

مدرب صن داونز: هل يمكننا التنفس قليلا؟