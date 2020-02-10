نفاد تذاكر السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 18:11

كتب : FilGoal

تذاكر الزمالك والترجي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن نفاد تذاكر مواجهة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي.

الزمالك بطل الكونفدرالية يواجه الترجي بطل دوري الأبطال يوم الجمعة المقبل في مواجهة نارية في السوبر الإفريقي.

تذاكر السوبر طُرحت إلكترونيا مع بداية شهر فبراير، قبل أن يعلن الاتحاد القطري عن نفادها بالكامل.

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بعثة الزمالك تستعد لمغادرة مصر يوم الثلاثاء المقبل للتوجه إلى قطر استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

بعثة الزمالك ستطير يوم 11 من شهر فبراير الجاري إلى الأردن أولا قبل أن تتوجه بعدها إلى قطر.

ومن المنتظر أن تصل بعثة الزمالك إلى قطر عصر يوم الثلاثاء الموافق الـ 11 من الشهر الجاري.

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