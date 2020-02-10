مورينيو ردا على لاعب أرسنال السابق: أنا سعيد في توتنام.. لن أغير نفسي

رد جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام على بول ميرسون لاعب أرسنال السابق والمحلل الرياضي الحالي حول زعمه بأن الأول ليس سعيدا مع سبيرز.

وقال مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "خلافا لما يقوله بعض الناس الذين يرغبون أن يتصدروا الأخبار وأن يقولوا بعض الأمور غير الحقيقية، أنا سعيد حقا في هذا النادي".

وأضاف "أنا معجب بكل اللاعبين وأحب علاقتي بهم للغاية، إن رأيتهم أي رد فعل سيئ مني فهذا بسبب نتيجة غير جيدة، أنا لا أستطيع تغيير نفسي".

وأكمل المدرب البرتغالي "هذا أنا، الحقيقة هي إنني سعيد مع توتنام وأتطلع لما هو قادم وأتطلع للموسم الجديد، أرغب في العمل مع اللاعبين في شهر يوليو لنحضر للموسم المقبل".

وكان بول ميرسون كتب في عموده بصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية قائلا: "مورينيو يبدو إنه يندم على تدريبه لتوتنام ويسأل نفسه ماذا فعلت لأكون هنا؟".

وأكمل ميرسون "أنت لا ترى مورينيو يحتفل مع لاعبيه مجددا مثلما كان يحدث سابقا".

وقاد مورينيو توتنام خلفا لماوريسيو بوكيتينو وخاض مع الفريق 19 مباراة في كل البطولات فاز في 10 وتعادل أربع مرات وخسر في خمس لقاءات.

وسجل توتنام مع مورينيو 34 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.

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