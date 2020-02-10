قرارات الانضباط.. إيقاف 5 لاعبين من بيراميدز وعبد الحفيظ.. وتغريم الأهلي 100 ألف جنيه

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 20:18

كتب : عاطف شادي بسام أبو بكر

أليو بادجي مع الأهلي أمام بيراميدز

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عقوباتها عما حدث في مباريات الجولة 16 من الدوري المصري.

بيراميدز X الأهلي

أعلنت اللجنة إيقاف كل من أحمد أيمن منصور ورجب بكار وعلي جبر وإسلام عيسى وعمر جابر لاعبي بيراميدز ثلاث مباريات لكل منهم.

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هذا بالإضافة لتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لثلاث مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.

إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه.

تغريم الأهلي 100 ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير حكم المباراة بعد سب جماهيره لاعبي بيراميدز ومن بينهم علي جبر.

أما بالنظر لمحمود فتح الله مدرب بيراميدز وهاني سعيد المدير الرياضي فقد أوضح بيان لجنة الانضباط أنه "رأت أن ما نُسب إليهما يعد قولا فرديا بتقرير حكم المباراة لا يمكن التعويل عليه دون غيره، إذ حدث عقب انتهاء المباراة وخارج الملعب، ولم يسانده في هذه الرواية تقرير مراقب المباراة أو منسق المباراة مما يكون معه هذا القول غير بالغ حد الكفاية لثبوت الفعل المسند لسالفي الذكر لمعاقبتهما عليه ومن ثم تطرحه اللجنة دون أن تعول عليه".

الاتحاد السكندري X أسوان

إيقاف محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد السكندري أربع مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه للاعتراض بطريقة غير لائقة وسب منظومة الحكام، مع إلزامه بسداد قيمة ما أتلفه بركلة باب غرفة خلع الملابس وكسر زجاج الغرفة.

الزمالك X حرس الحدود

إيقاف طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

يجب أن تسدد الغرامات لاتحاد الكرة في مدة أقصاها 30 يوما من الإخطار بالقرار.

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