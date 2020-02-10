المصري ينتفض بثلاثية في دجلة محققا أكبر فوز له في الموسم

بعد غياب الانتصارات لأكثر من شهر، انتفض المصري يوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز وسحق مضيفه وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 17 محققا أكبر فوز له في الموسم.

وارتقى الفريق البورسعيدي للمركز العاشر في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 20 نقطة بينما ظل دجلة في المركز 16 وتوقف رصيده عند 14 نقطة.

واستحوذ الفريق الأصفر والأسود على الكرة في ملعب الجيش بالسويس، لكن عانى أمام هجمات مرتدة خطيرة للمصري وكاد مفتاح طقطق يتقدم مبكرا لفريق المدرب إيهاب جلال لكن الحارس المخضرم محمد عبد المنصف حال دون ذلك.

وتصدى عبد المنصف لتسديدة طقطق لكن أحمد ياسر تابع الكرة في الشباك مانحا المصري التقدم في الدقيقة 33.

وبدأ الشوط الثاني بتبديل اضطراري خرج على إثره أحمد مسعود حارس المصري وحل بدلا منه أحمد عبد الفتاح.

ووجد المصري طريقه معبدا لمرمى "أوسة" أمام محاولات دجلة التي لم تهدد مرمى عبد الفتاح، وفي الدقيقة 62 أحرز طقطق الهدف الثاني بتسديدة داخل الشباك إثر تمريرة عرضية من حسن علي.

وأحرز شيخ موكورو الهدف الثالث ليحسم المواجهة في الدقيقة 71 بعدما راوغ عبد المنصف وسدد الكرة بسهولة في المرمى.

والفوز هو الأول للمصري في الموسم الحالي منذ 2 يناير الماضي حين تفوق على سموحة بنتيجة 2-1 في الدوري.

في المقابل، تلقى دجلة الخسارة الثانية على التوالي بعدما سقط أمام الجونة بهدف في الجولة الماضية.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي المتصدر وحامل اللقب يوم الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة.

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