ألي يعتذر بعد السخرية من الصين وكورونا: ندمت على ما نشرته.. أقدم اعتذاري للجميع

اعتذر ديلي ألي لاعب توتنام على عدد من مقاطع الفيديو التي نشرها على حسابه الخاص بموقع "سناب شات" التي سخر خلالها من شخص صيني وكذلك فيروس "كورونا" المنتشر حاليا في العالم.

ديلي ألي النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وجاء نص اعتذار ألي كالتالي: "أردت أن أعتذر بعد الفيديو الذي نشرته، لم يكن مضحكا ولاحظت ذلك سريعا وقمت بحذفه".

وواصل "خذلت نفسي وفريقي، لا أريدكم أن يكون لديكم نفس الانطباع عني، لأن ما فعلته لم يكن مضحكا".

وأكمل "لاحظت ذلك سريعا وقمت بحذفه، لم يكن ذلك شيئا يمكنني المزاح حوله، أرسل حبي وصلواتي لكل من في الصين".

ألي كان قد نشر عددا من مقاطع الفيديو على حسابه في صالة مطار هيثرو يوم الخميس، كان يستعد في ذلك الوقت للسفر إلى دبي لقضاء العطلة الشتوية هناك.

وظهر في أول مقطع لاعب توتنام وهو يرتدي قناع واق للفم والأنف، وكتب على الفيديو: "كورونا ماذا؟ أرجوكم استمعوا للصوت في الفيديو".

وقتها كانت لهجة بدت صينية يمكن سماعها في خلفية الفيديو.

لم يتوقف الدولي الإنجليزي صاحب الـ23 عاما عند ذلك الحد، بل قام بتصوير شخص دون إذنه وظل يقرب الكاميرا حتى ظهر وجهه.

بعد ذلك قام ألي بتصوير مقطع آخر، لغسول مطهر للأيدي، وكتب: "هذا الفيروس يجب أن يكون أسرع مني للحاق بي".

انتشر الفيديو كالنار في الهشيم، وتسبب في موجة غضب كبيرة، حتى أن أحد المصادر في الصين صرحت لصحيفة "دايلي ستار" البريطانية قال: "الموقف بالكامل غير ملائم بالمرة، أن يصور رجلا ويلقي النكات حول فيروس كورونا".

وواصل "الناس تموت حول العالم، تلك عنصرية".

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