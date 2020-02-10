صن: بايرن يجهز عرضا بـ75 مليون جنيه إسترليني لضم فيرمينو

يستعد نادي بايرن ميونيخ لتجهيز عرض لضم روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقال التقرير إن بايرن يجهز عرضا بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني لضم النجم البرازيلي خلال الصيف المقبل.

وألمح التقرير إلى أن بايرن يستعد لتعزيز خياراته الهجومية وإعادة بناء فريق قوي ينافس على دوري الأبطال، وسيضم الثنائي ليروي ساني من مانشستر سيتي وفيرمينو من ليفربول.

وأشار التقرير إلى أن إدارة بايرن ترى في الثنائي ساني وفيرمينو سيشكل شراكة ممتازة مع روبرت ليفاندوفسكي.

وارتبط ليفربول بضم تيمو فيرنر مهاجم ريد بول لايبزج خلال الصيف المقبل، وألمحت الصحيفة إلى أن بايرن يرى تلك فرصة مثالية للتحرك لضم فيرمينو.

ويبني بايرن آماله على رغبة فيرمينو في خوض تحد جديد مع فريق جديد عوضا عن منافسة أي صفقة جديدة يبرمها ليفربول.

فيرمينو صاحب الـ28 عاما اختبر الدوري الألماني في وقت سابق خلال فترته مع هوفنهايم التي استمرت من يناير 2011 حتى يوليو 2015، قبل رحيله إلى ليفربول بمبلغ 41 مليون يورو.

ويمتد عقد النجم البرازيلي مع ليفربول حتى صيف 2023.

وشارك فيرمينو خلال الموسم الجاري في 36 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 1 2 آخرين.

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