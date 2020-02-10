إيقاف شرطيين في غانا بسبب احتفالهما بهدف

ذكرت تقارير أن شرطيين تعرضا للإيقاف بسبب احتفالهما بهدف في الدوري الغاني.

الواقعة حدثت يوم 26 يناير الماضي عندما سجل أشانتي كوتوكو هدفه الثاني في شباك هارتس أوف أوك بالمباراة التي انتهت 2-1 ضمن الجولة السادسة من الدوري الغاني.

وذكر موقع GhanaWeb أن فردي الشرطة تعرضا للإيقاف بعد أن التقطتهما الكاميرات يحتفلان بهدف كوتوكو الثاني.

وأضاف التقرير أن تصرُف الشرطيين يخالف البروتوكول، خصوصا أنهما احتفلا في مواجهة جماهير هارتس أوف أوك، الأمر الذي كان كفيلا باستفزاز الحضور.

ولن يُسمح للشرطيين بتأمين مباريات في ملاعب كرة القدم مرة أخرى بعد انتهاء التحقيق معهم.

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