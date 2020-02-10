كورتوا يحقق ما لم يحدث منذ 21 شهرا ويحصد "الأفضل في يناير"

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 13:36

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

فاز تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر يناير.

وتفوق كورتوا على سيرخيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا، ودافيد لوبيز لاعب وسط إسبانيول.

كورتوا لم يتلق سوى هدف واحد في 3 مباريات خاضها خلال شهر يناير، وخرج فيها ريال مدريد منتصرا.

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حارس المرمى البلجيكي تألق أمام خيتافي، وإشبيلية، وبلد الوليد، ليساهم في تربع ريال مدريد على قمة الدوري الإسباني.

ويعد كورتوا أول لاعب من ريال مدريد يحصد الجائزة منذ 21 شهرا.

أفراد ريال مدريد لم يحصدوا جائزة لاعب الشهر منذ أن فاز بها كريستيانو رونالدو في مايو 2017.

أما آخر لاعب توج بها من ريال مدريد بخلاف الهداف التاريخي رونالدو، فهو كريم بنزيمة في أكتوبر 2014.

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