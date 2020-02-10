ميدو: الموسم الجاري الأسوأ في تاريخ التحكيم.. خوف الحكام من الأهلي والزمالك يدفعهم لمجاملتهما

قال أحمد حسام "ميدو" مدرب مصر للمقاصة السابق إن الموسم الجاري في الدوري يعد الأسوأ في تاريخ التحكيم المصري، مشيرا إلى أن خوف الحكام من الأهلي والزمالك يدفعهم لمجاملة الفريقين، ومشددا على ضرورة تغيير ذلك الأمر.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من أجل الحق، ضربة جزاء مصطفى محمد ليس لها علاقة بضربة الجزاء".

الزمالك فاز ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري بنتيجة 2-1 ضد الإسماعيلي، والهدف الثاني جاء عن ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود عاشور لصالح مصطفى محمد، وسددها محمود علاء ببراعة في الشباك.

وأضاف "هذا الموسم من أسوأ المواسم في تاريخ التحكيم المصري، عدد القرارات التحكيمية الخاطئة الحاسمة لنتائج المباريات قياسي، قياسا بالسابق".

وواصل "أتوقع قرارا من اللجنة المنوطة بإدارة اتحاد الكرة، بإحداث تغييرات جذرية في لجنة الحكام".

وأكمل "اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجنايني تدير الكرة المصرية بحرفية شديدة حتى الآن والتحكيم يفسد كل الأشياء الإيجابية التي قاموا بها خلال الفترة السابقة، يجب أن يكون هناك تغيير تشعر به الجماهير فورا بداية من الدور الثاني".

وواصل "يجب ألا تنتظر اللجنة الخماسية تقنية حكم الفيديو فقط لمساعدة الحكام".

وتابع "الحكام يتعاملون بتعال شديد جدا مع اللاعبين والمدربين ويتحدثون مع الجميع بأسلوب غير لائق وهذا يجب أن يتغير فورا".

وأردف "الحكم الذي يخطئ أمام الزمالك والأهلي لا يحكم لهم مرة أخرى لسنوات، هذا يجب أن يتغير لأن مباريات الفريقين هي التي تلمع الحكام وتضمن لهم التواجد في القائمة الدولية".

وأتم "الخوف من مسؤولي الزمالك والأهلي وإحساسهم بعدم وجود حماية كافية يدفعهم لمجاملة الناديين".

وخسر بيراميدز بهدفين مقابل هدف أمام ضيفه الأهلي على استاد الدفاع الجوي في الجولة 16 من الدوري المصري.

لقاء شهد اعتراضات بالجملة من لاعبي بيراميدز على هدف الأهلي الثاني.

ما دفع بيراميدز للتقدم بشكوى رسمية ضد إبراهيم نور الدين حكم اللقاء وطالب من خلالها بعدم إدارته لأي مباراة أخرى في الدوري للفريق. لأنه وفقا لنص الشكوى: "تسبب في خسارته ضد الأهلي".

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