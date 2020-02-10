سيتيين: هل توجب على ميسي الوقوع حتى يتحصل على ركلة جزاء؟

تعجّب كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، من عدم تحصل فريقه على ركلة جزاء في نهاية المباراة أمام ريال بيتيس.

بيتيس فرّط في تقدمه مرتين، وسقط بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام ضيفه برشلونة، في ملعب بينيتو فيامارين، بالجولة 23 من الدوري الإسباني.

وصرّح سيتيين بعد اللقاء: "ميسي كان يستحق ركلة جزاء، لقد تساءل بنفسه إن توجب عليه إلقاء نفسه حتى يصفّر الحكم! ولكن ليس لدي ما أعلّق عليه في بقية الحالات".

وأضاف: "خضنا مباراتين متتاليتين صعبتين للغاية، واجهنا فريقين قويين ضغطا علينا بشدة، بيتيس يمتلك لاعبين رائعين، فـ نبيل فقير قدّم مباراة غير اعتيادية، لكننا استطعنا السيطرة على المباراة".

وأكمل: "أعجبني ما قدّمه فريقي اليوم، كنا قادرين على التحسن في بعض النواحي، لكني سعيد بأداء اللاعبين. ليس من السهل العودة في النتيجة مرتين والفوز في النهاية".

وتمنى التوفيق لفريقه السابق بيتيس: "رحلت عن فياماريان قبل 6 أو 7 أشهر، ولدي الكثير من الأصدقاء هنا. أتمنى أن يقدّم بيتيس أفضل ما عنده، خصوصا الآن بعد أن واجهناه".





































بيتيس تقدّم مرتين بواسطة سيرخيو كاناليس، ونبيل فقير، فيما سجل فرينكي دي يونج، وسيرخيو بوسكيتس، وكليمنت لونجليه لـ برشلونة.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، ويتجمّد رصيد بيتيس عند 28 نقطة في المركز 13.

ليكون هذا الفوز هو الأول لـ كيكي سيتيين كمدرب لـ برشلونة خارج ملعبه، وقد تحقق على الملعب الذي كان موطنا له في آخر عامين.

برشلونة تجاوز هزيمته أمام أتليتك بلباو مساء الخميس الماضي وتوديعه كأس ملك إسبانيا في سيناريو قاتل.

ليعيد برشلونة الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى 3 نقاط الذي فاز في وقتٍ متقدم من الأحد على أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

برشلونة لا يقهر في بينيتو فياماريان بمسابقة الدوري منذ سقوطه هناك عام 2008.

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