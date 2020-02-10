مدرب صن داونز: هل يمكننا التنفس قليلا؟ نريد فريقا سهلا في الكأس فلدينا دوري أبطال

يأمل بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الحصول على فريق سهل في ثمن نهائي بطولة الكأس بجنوب إفريقيا للتنفس قليلا قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

تأهل صن داونز إلى ثمن نهائي الكأس بعد الفوز على فريق سوبر سبورت 1-0 يوم السبت الماضي.

وقال موسيماني في تصريحات نقلتها صحيفة (كيك أوف): "دائما ما نحصل على قرعة صعبة مثل مواجهة كايزر تشيفز".

وأضاف موسيماني "أتمنى الحصول على فريق صغير في الدور المقبل نريد التنفس قليلا".

وشدد موسيماني "نحن لسنا محظوظين، هل يمكنني أن أحصل على فريق سهل، هل يمكنني التنفس قليلا".

وتابع "لدي دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي".

وأتم موسيماني تصريحاته "أحتاج فريق أمافار، هل يمكنني مواجهتهم؟".

ويعتبر أمافارا من فرق القسم الأدنى التي تأهلت إلى ثمن نهائي بطولة الكأس في جنوب إفريقيا.

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