روبي: برشلونة كان يستحق اللعب بـ10 لاعبين منذ الشوط الأول

انتقد جوان فرانسيسك فيرير "روبي" المدير الفني لـ ريال بيتيس، قرارات حكم لقاء مباراته أمام برشلونة مساء الأحد.

بيتيس فرّط في تقدمه مرتين، وسقط بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام ضيفه برشلونة، في ملعب بينيتو فيامارين، بالجولة 23 من الدوري الإسباني.

وصرّح روبي: "الشوط الأول كان جيدا، قاتلنا على كل كرة كما لو كانت الأخيرة. لكن تعاملنا ببعض السذاجة ولم ننه الشوط متقدمين 2-1، وقد كلفنا هذا كثيرا في الشوط الثاني للأسف. يؤلمني أن نتلقى هدفين من كرات ثابتة بهذا الشكل".

وأضاف المدرب الكتالوني: "نعاني في التعامل مع الكرات الثابتة، وهذه المرة عوقبنا بشدة".

وعلّق روبي على قرارات الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينز: "برشلونة كان يجب أن يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 38، لا نقاش في ذلك، المباراة كانت يمكن أن تتغير تماما. كما توجب على الحكم أن يكون متساهلا بعض الشيء في طرد فقير".

وأتم: "ربما كانت النتيجة عادلة، فقد واجهنا فريقا كبيرا، وعندما لا نتحلى بالتركيز ندفع الثمن غاليا".





































بيتيس تقدّم مرتين بواسطة سيرخيو كاناليس، ونبيل فقير، فيما سجل فرينكي دي يونج، وسيرخيو بوسكيتس، وكليمنت لونجليه لـ برشلونة.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، ويتجمّد رصيد بيتيس عند 28 نقطة في المركز 13.

ليكون هذا الفوز هو الأول لـ كيكي سيتيين كمدرب لـ برشلونة خارج ملعبه، وقد تحقق على الملعب الذي كان موطنا له في آخر عامين.

برشلونة تجاوز هزيمته أمام أتليتك بلباو مساء الخميس الماضي وتوديعه كأس ملك إسبانيا في سيناريو قاتل.

ليعيد برشلونة الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى 3 نقاط الذي فاز في وقتٍ متقدم من الأحد على أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

برشلونة لا يقهر في بينيتو فياماريان بمسابقة الدوري منذ سقوطه هناك عام 2008.

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