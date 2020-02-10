أحمد عيد: حازم إمام أفضل ظهير أيمن في إفريقيا.. شرف لي اللعب معه

تحدث الناشئ أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك عن حازم إمام لاعب الفارس الأبيض، واصفا إياه بـ"أفضل ظهير أيمن في إفريقيا".

وقال أحمد عيد: "حازم إمام أفضل ظهير أيمن في إفريقيا وشرف كبير لي اللعب معه".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون سبورت "شرف كبير لي اللعب مع حازم إمام والتدرب معه والمشاركة على حسابه على سبيل المثال".

وتابع "حازم إمام ينصحني كثيرا ويزيد من خبراتي ويتحدث معي بشكل مستمر في التدريبات وخارج التدريبات".

وعن الانتصار أمام الإسماعيلي، قال ظهير أيمن الزمالك "كنا رجالا على قدر المسؤولية".

واستمر "الانتصار سيكون دافعا كبيرا لنا قبل مواجهة الترجي في السوبر".

وأتم "كل تركيزنا على السوبر من أجل حصد اللقب".

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الناشئ صاحب الـ 19 عاما كتب ظهوره الثالث في الدوري عندما شارك أمام الإسماعيلي.

الزمالك لا يحقق الانتصار في الإسماعيلية. جملة لم يعد لها أي معنى الآن بعدما نجح الفارس الأبيض في هزيمة الدراويش في الإسماعيلية.

الفارس الأبيض انتصر على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 17 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

قبل مواجهة اليوم الأحد، لم يستطع الزمالك إسقاط الإسماعيلي في عقر داره منذ 14 عاما، تحديدا في 26 سبتمبر 2006 حين فاز بهدف مجدي عطوة.

فاز الزمالك وقتها بقيادة البرتغالي مانويل كاجودا على الإسماعيلي الذي يدربه مارك فوته في الجولة السابعة من موسم 2006-2007.

لكن الزمالك لا يعرف معنى العقدة ليحقق ما لم يحدث منذ 4884 يوما ويفوز في الإسماعيلية.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 21 في المركز التاسع بعد الخسارة الثانية على التوالي.

ويستعد الزمالك الآن ليحول أنظاره إلى قطر من أجل مواجهة الترجي التونسي من أجل السوبر الإفريقي.

مواجهة نارية منتظرة تجمع بين الفارس الأبيض والدم والذهب من أجل بطولة السوبر الإفريقية في الـ 14 من شهر فبراير الجاري.

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