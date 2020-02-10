الرجاء يضرب موعدا مع الإسماعيلي في البطولة العربية بعد "درس مهم"

تأهل الرجاء المغربي إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، رغم خسارته من مولودية الجزائر 1-0.

واستفاد الرجاء من فوزه ذهابا 2-1، ليخطف بطاقة التأهل بعد التعادل 2-2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وبهذه النتيجة، يضرب الرجاء موعدا مع الإسماعيلي في نصف النهائي.

وسجل سامي فريوي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وأهدر الرجاء العديد من الفرص الخطيرة في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بخسارته لكن بعدما حسم بطاقة التأهل.

وعقب المباراة وصف جمال السلامي الخسارة بالدرس المهم ووعد جماهيره بالتعويض ضد الإسماعيلي.

وقال: "نهنئ اللاعبين على التأهل ونعتذر لجماهير الرجاء على الهزيمة".

وتابع "كانت مباراة صعبة على الناحية الذهنية لأن الجميع كان يتحدث عن الأوضاع الصعبة التي يمر بها منافسنا، ولكننا ارتكبنا خطأ بعدما بدأنا المباراة بشكل جيد".

وأتم "الشوط الثاني كله كان للرجاء وحصلنا على العديد من الفرص ولكننا لم نستغلها، وهذا درس مهم لنا والحمد لله على أن الخطأ لم يكن مكلفا ونتمنى تعويض الجماهير ضد الإسماعيلي".

#الرجاء المغربي يبلغ نصف النهائي رغم خسارته أمام #مولودية_الجزائر 0-1 في إياب ربع النهائي مستفيداً من فوزه ذهاباً 2-1 خارج ملعبه الفريق المغربي يواجه #الإسماعيلي المصري في نصف النهائي#الرجاء_مولودية_الجزائر#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/WzY0OO8H5q — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 9, 2020

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