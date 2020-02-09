مصطفى فتحي: الدوري لا يزال في الملعب

يؤمن مصطفى فتحي لاعب الزمالك أن مسابقة الدوري المصري لم تُحسَم بعد.

الزمالك قلب تأخره أمام الإسماعيلي إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 17 من الدوري المصري.

وصرّح فتحي بعد المباراة: "أنا سعيد بالانتصار، وليس لدي أي مشكلة في المشاركة سواء بشكل مستمر أو على فترات. أقدّر وجهة نظر المدرب بالتأكيد".

وأضاف في تصريحات صحفية بعد اللقاء: "أسعى لتقديم أفضل ما لدي وإثبات نفسي بعد العودة من الإصابة الطويلة".

وأضاف: "لدينا تركيز كبير على حصد لقب السوبر الإفريقي، سنتعامل مع المرحلة المقبلة على خطوات".

وأتم: "الدوري لا يزال في الملعب، سنبذل قصارى جهدنا".



































































الإسماعيلي تقدم أولا عن طريق باهر المحمدي من علامة الجزاء في الشوط الأول، قبل أن يقلب الزمالك الطاولة لصالحه بهدفي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء في الشوط الثاني.

قبل مواجهة اليوم الأحد، لم يستطع الزمالك إسقاط الإسماعيلي في عقر داره منذ 14 عاما، تحديدا في 26 سبتمبر 2006 حين فاز بهدف مجدي عطوة.

فاز الزمالك وقتها بقيادة البرتغالي مانويل كاجودا على الإسماعيلي الذي يدربه مارك فوته في الجولة السابعة من موسم 2006-2007.

لكن الزمالك لا يعرف معنى العقدة ليحقق ما لم يحدث منذ 4884 يوما ويفوز في الإسماعيلية.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 21 في المركز التاسع بعد الخسارة الثانية على التوالي.

ويستعد الزمالك الآن ليحول أنظاره إلى قطر من أجل مواجهة الترجي التونسي من أجل السوبر الإفريقي.

مواجهة نارية منتظرة تجمع بين الفارس الأبيض والدم والذهب من أجل بطولة السوبر الإفريقية في الـ 14 من شهر فبراير الجاري.

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