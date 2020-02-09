رغم عدم الإعلان رسميا.. تقرير تونسي: فيكتور جوميز حكما للزمالك والترجي في السوبر

كشفت تقارير صحفية تونسية عن تولي الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز إدارة مباراة الزمالك ضد الترجي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل.

وذكرت إذاعة "موازييك" التونسية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن أسماء طاقم تحكيم مباراة السوبر الإفريقي المقرر لها يوم الجمعة في قطر.

وجاءت التقارير رغم عدم إعلان كاف عن أسماء الطاقم التحكيمي حتى الآن.

كما لم يعلن الاتحادان المصري أو التونسي أو حتى ناديي الزمالك والترجي عن إخطار كاف لهم بأسماء الحكام.

وجاءت أسماء طاقم التحكيم بحسب التقرير التونسي كالتالي:

فيكتور جوميز "حكم ساحة" (جنوب افريقيا )

زاكيلي سويلا "حكم مساعد أول" (جنوب افريقيا)

سوري فاتسواني "حكم مساعد ثان" (ليسوتو)

ماجات نداي "حكم احتياطي" (السنغال)

حميدو هيمة "مراقب المباراة" (النيجر)

كابيلو بوسيلونج "منسق عام" (جنوب افريقيا)

جاني سيكازوي "حكم الـVAR" (زامبيا)

مصطفى غربال "حكم الـVAR" (الجزائر)

جيرسون دوس سانتوس "حكم الـVAR" (أنجولا)

مع الزمالك

جوميز أدار مباراتين لـ الزمالك، الأولى كانت في دوري أبطال إفريقيا أمام اتحاد العاصمة الجزائري في النسخة قبل الماضية من البطولة.

اتحاد العاصمة انتصر على الزمالك بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من دور المجموعات وقتها.

خسارة الزمالك تسببت في تعقيد موقف الفريق الأبيض في المجموعة، وفي النهاية فشل في التأهل.

وشهدت المباراة خروج طارق حامد مطرودا بعد لقطة الاشتباك مع أمير سعيود.

الحكم الجنوب إفريقي سقط أرضا أثناء محاولاته الوقوف أمام أمير سعيود لمنعه من الاعتداء على لاعب الزمالك.

وفي النهاية، قرر الحكم طرد الثنائي في الدقيقة 60.

أمير سعيود طرد مباشر، بينما حصل طارق حامد على بطاقة صفراء ثانية وغادر الملعب.

والثانية كانت في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية أمام اتحاد طنجة والتي انتهت بفوز الأبيض 3-1.



































































اقرأ أيضا:

حسام حسن يغازل الأهلي

قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

كاف يرد على تقرير نيويورك تايمز

حقيقة إلغاء السوبر المصري

هل فاوض الزمالك لاعب بريميرو دي أجوستو