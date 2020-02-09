الشيشيني يتحدث عن طرده في مواجهة الإسماعيلي

الأحد، 09 فبراير 2020 - 22:53

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الشرقية - سامي الشيشيني

انتقد سامي الشيشيني المدرب المساعد بنادي الزمالك، قرارات الحكم محمود عاشور في مواجهة الإسماعيلي.

الزمالك قلب تأخره أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 17 من الدوري المصري.

وصرّح الشيشيني: "حققنا فوزا مهما، اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، فنحن لم نفز على الإسماعيلي في الإسماعيلية منذ فترة".

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وأكمل في تصريحات صحفية: "كنا واثقين من عودتنا في النتيجة بعد التأخر، وركلة جزاء الإسماعيلي كانت غير صحيحة من الأساس".

وأضاف: "الحكم طردني لأني أخبرته أن الكرة غير صحيحة بالمرة، ولذا فوجئت بطردي. ركلة الجزاء ليس لها علاقة أي بركلات الجزاء والأمر واضح للجميع".

وأكمل: "تحدثنا مع اللاعبين بين الشوطين وطالبناهم بالتركيز والعودة، المباراة كانت دفعة قوية قبل السوبر الإفريقي".

وأتم: "مباراة الترجي المقبلة لها استعداد خاص، تركيزنا منصب عليها بالكامل، نتعامل مع كل مباراة على حدة".

الإسماعيلي تقدم أولا عن طريق باهر المحمدي من علامة الجزاء في الشوط الأول، قبل أن يقلب الزمالك الطاولة لصالحه بهدفي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء في الشوط الثاني.

قبل مواجهة اليوم الأحد، لم يستطع الزمالك إسقاط الإسماعيلي في عقر داره منذ 14 عاما، تحديدا في 26 سبتمبر 2006 حين فاز بهدف مجدي عطوة.

فاز الزمالك وقتها بقيادة البرتغالي مانويل كاجودا على الإسماعيلي الذي يدربه مارك فوته في الجولة السابعة من موسم 2006-2007.

لكن الزمالك لا يعرف معنى العقدة ليحقق ما لم يحدث منذ 4884 يوما ويفوز في الإسماعيلية.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 21 في المركز التاسع بعد الخسارة الثانية على التوالي.

ويستعد الزمالك الآن ليحول أنظاره إلى قطر من أجل مواجهة الترجي التونسي من أجل السوبر الإفريقي.

مواجهة نارية منتظرة تجمع بين الفارس الأبيض والدم والذهب من أجل بطولة السوبر الإفريقية في الـ 14 من شهر فبراير الجاري.

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