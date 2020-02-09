مدرب الإسماعيلي: لا أصدق كيف تم احتساب ركلة جزاء الزمالك الأحد، 09 فبراير 2020 - 22:22 كتب : FilGoal ديدييه جوميز - الإسماعيلي الإسماعيلي الزمالك الدوري المصري في الدوري نرشح لكم أخر الأخبار مدرب الإسماعيلي: لا أصدق كيف تم احتساب ركلة جزاء الزمالك 13 دقيقة | الدوري المصري رضوان جيد: عشت لحظات عصيبة في السودان وأنقذت مباراة الهلال والأهلي رغم الضغط علينا 19 دقيقة | إفريقيا كارتيرون: رسالة بين الشوطين سبب اختلاف الأداء.. ولم أواجه الإسماعيلي بتشكيل السوبر 37 دقيقة | الدوري المصري مباشر في إسبانيا - بيتيس (2) (1) برشلونة.. جووووووووووول فقير 47 دقيقة | أوروبا مباشر دربي ميلانو - إنتر (0)-(2) ميلان.. جوووول إبراهيموفيتش والثاني 48 دقيقة | أوروبا سيلتا يخطف فوزا قاتلا إجباريا من فم إشبيلية 49 دقيقة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الفارس لا يعرف معنى العقدة.. الزمالك يعاقب الإسماعيلي ويحول أنظاره نحو "الدم والذهب" كارتيرون: رسالة بين الشوطين سبب اختلاف الأداء.. ولم أواجه الإسماعيلي بتشكيل السوبر مباشر في إسبانيا - بيتيس (2) (1) برشلونة.. جووووووووووول فقير عودة مثالية.. كوكا يسجل هدفا قاتلا ويقود أولمبياكوس للانتصار في اليونان حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته الأكثر مشاهدة 1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 بيان رسمي – الأهلي يقرر عدم التقدم بشكوى ضد الهلال لـ 3 أسباب 4 مدرب صن داونز لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر منا.. أعرف نادي القرن جيدا أمس اليوم غدا الدوري المصري 0 الاتحاد السكندري 1 أسـوان انتهت الدوري المصري 0 نادي مصر 1 سموحة انتهت الدوري المصري 1 مصر للمقاصة 1 الإنتاج الحربي انتهت الدوري الإنجليزي 3 إيفرتون 1 كريستال بالاس انتهت الدوري الإسباني 1 ريال بلد الوليد 1 فياريال انتهت الدوري المصري 1 الإسماعيلي 2 الزمالك انتهت الدوري المصري 2 حرس الحدود 2 الجونة انتهت الدوري الإسباني 1 أوساسونا 4 ريال مدريد انتهت الدوري الإسباني 2 ريال بيتيس 1 برشلونة مباشر 32:11 الدوري الإيطالي 0 إنتر ميلان 1 ميلان مباشر 50:44 الدوري المصري - الأهلي - طلائع الجيش لم تبدأ 19:30 الدوري المصري - وادي دجلة - المصري لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - طنطا - إنبـي لم تبدأ 14:30 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - جمهورية شبين - القنـــاة لم تبدأ 14:30 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - الداخلية - الزرقا لم تبدأ 14:30 قد ينال إعجابك