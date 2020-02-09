كارتيرون: رسالة بين الشوطين سبب اختلاف الأداء.. ولم أواجه الإسماعيلي بتشكيل السوبر

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ما قاله للاعبي فريقه بين شوطي لقاء الإسماعيلي، ليختلف أداء الفارس الأبيض عن الشوط الأول.

الزمالك لا يحقق الانتصار في الإسماعيلية. جملة لم يعد لها أي معنى الآن بعدما نجح الفارس الأبيض في هزيمة الدراويش في الإسماعيلية.

الفارس الأبيض انتصر على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 17 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون: "أخبرت اللاعبين بين الشوطين بضرورة عدم الخروج عن شعورهم وعدم الاعتراض على حكم المباراة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "أخبرت اللاعبين بضرورة التركيز على الكرة فقط. الانتصار داخل الملعب بالكرة وليس بالشجار".

وتابع في رسالته للاعبي الزمالك "لنحول طاقة الغضب إلى طاقة إيجابية تظهر داخل الملعب. لنثبت إن الزمالك فريق كبير ويستحق اللعب في أعلى المستويات الإفريقية مثل لقاء السوبر الإفريقي المقبل".

وأوضح كارتيرون: "التشكيل الذي لعب ضد الإسماعيلي ليس هو التشكيل الأساسي بنسبة 100% في لقاء السوبر".

وأكمل حديثه قائلا: "أمامنا فرصة كبيرة بتحقيق لقب السوبر. التجهيز سيكون مختلفا لمواجهة الترجي لأنها مباراة ببطولة".

وأتم "كل تركيزي الآن على لقاء الترجي في السوبر".

الإسماعيلي تقدم أولا عن طريق باهر المحمدي من علامة الجزاء في الشوط الأول، قبل أن يقلب الزمالك الطاولة لصالحه بهدفي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء في الشوط الثاني.

قبل مواجهة اليوم الأحد، لم يستطع الزمالك إسقاط الإسماعيلي في عقر داره منذ 14 عاما، تحديدا في 26 سبتمبر 2006 حين فاز بهدف مجدي عطوة.

فاز الزمالك وقتها بقيادة البرتغالي مانويل كاجودا على الإسماعيلي الذي يدربه مارك فوته في الجولة السابعة من موسم 2006-2007.

لكن الزمالك لا يعرف معنى العقدة ليحقق ما لم يحدث منذ 4884 يوما ويفوز في الإسماعيلية.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 21 في المركز التاسع بعد الخسارة الثانية على التوالي.

ويستعد الزمالك الآن ليحول أنظاره إلى قطر من أجل مواجهة الترجي التونسي من أجل السوبر الإفريقي.

مواجهة نارية منتظرة تجمع بين الفارس الأبيض والدم والذهب من أجل بطولة السوبر الإفريقية في الـ 14 من شهر فبراير الجاري.

اقرأ أيضا:

حسام حسن يغازل الأهلي

قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

كاف يرد على تقرير نيويورك تايمز

حقيقة إلغاء السوبر المصري

هل فاوض الزمالك لاعب بريميرو دي أجوستو