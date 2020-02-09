قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يعجز عن الفوز أمام متذيل الدوري التونسي

الأحد، 09 فبراير 2020 - 19:59

كتب : FilGoal

الهلال السعودي - الترجي التونسي

اكتفى الترجي بالتعادل 1-1 أمام ضيفه اتحاد تطاوين على ملعب رادس، في الجولة 14 من الدوري التونسي.

فوسيني كوليبالي سجل أولا للترجي في الدقيقة 52 بعد عرضية سامح الدربالي، قبل أن يدرك محمد علي بن عبد السلام التعادل بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 69.

أخبار متعلقة
تقرير: قبل مواجهة الزمالك.. إصابة مدافع الترجي وابتعاده لمدة 3 أسابيع تفاصيل سفر الزمالك إلى قطر لمواجهة الترجي تعرف على معلق مباراة الترجي والزمالك في السوبر الترجي: فريقنا عمره 4 أشهر.. الزمالك ليس أسهل من الأهلي أو الوداد

التعادل لم يؤثر على صدارة الترجي، إذ رفع رصيده إلى 38 نقطة من 12 فوزا وتعادلين في المركز الأول.

فيما رفع اتحاد تطاوين رصيده إلى 10 نقاط في المركز 14 –الأخير-.

المواجهة هي الأخيرة للترجي قبل ملاقاة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

الترجي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في آخر موسمين، تنتظره أسابيع نارية، سيبدأها بمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي، قبل أن يواجه مجددا مرتين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اختر تشكيل الزمالك المثالي أمام الترجي

اقرأ أيضا:

حسام حسن يغازل الأهلي

قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

كاف يرد على تقرير نيويورك تايمز

حقيقة إلغاء السوبر المصري

هل فاوض الزمالك لاعب بريميرو دي أجوستو

الترجي اتحاد تطاوين الدوري التونسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
دربي ميلانو كما عرفناه من قبل.. إنتر يعود ويهزم ميلان برباعية ويشعل الصدارة مع يوفنتوس 3 دقيقة | أوروبا
مصطفى فتحي: الدوري لا يزال في الملعب 30 دقيقة | الدوري المصري
أزمة مقبلة؟ الزمالك يطلب مواجهة الترجي يوم 29 فبراير في استاد القاهرة 32 دقيقة | إفريقيا
رغم عدم الإعلان رسميا.. تقرير تونسي: فيكتور جوميز حكما للزمالك والترجي في السوبر 59 دقيقة | إفريقيا
الشيشيني يتحدث عن طرده في مواجهة الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي: لا أصدق كيف تم احتساب ركلة جزاء الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 بيان رسمي – الأهلي يقرر عدم التقدم بشكوى ضد الهلال لـ 3 أسباب 4 مدرب صن داونز لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر منا.. أعرف نادي القرن جيدا
قد ينال إعجابك
247