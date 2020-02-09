قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يعجز عن الفوز أمام متذيل الدوري التونسي

اكتفى الترجي بالتعادل 1-1 أمام ضيفه اتحاد تطاوين على ملعب رادس، في الجولة 14 من الدوري التونسي.

فوسيني كوليبالي سجل أولا للترجي في الدقيقة 52 بعد عرضية سامح الدربالي، قبل أن يدرك محمد علي بن عبد السلام التعادل بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 69.

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التعادل لم يؤثر على صدارة الترجي، إذ رفع رصيده إلى 38 نقطة من 12 فوزا وتعادلين في المركز الأول.

فيما رفع اتحاد تطاوين رصيده إلى 10 نقاط في المركز 14 –الأخير-.

المواجهة هي الأخيرة للترجي قبل ملاقاة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

الترجي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في آخر موسمين، تنتظره أسابيع نارية، سيبدأها بمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي، قبل أن يواجه مجددا مرتين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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