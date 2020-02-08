باتزيني يخرج لسانه لـ ساري.. فيرونا يهزم يوفنتوس ويشعل المنافسة مع إنتر

أشعل هيلاس فيرونا المنافسة على صدارة الدوري الإيطالي وهزم يوفنتوس صاحب المركز الأول بهدفين لهدف، ضمن الجولة الـ23 من الكالتشيو.

وحول فيرونا تأخره بهدف للفوز بثنائية على حامل لقب الدوري الإيطالي.

وتوقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 54 في الصدارة وبفارق 3 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني الذي سيلعب ضد ميلان مساء الأحد.

بينما ارتفع رصيد فيرونا إلى النقطة 34 في المركز السادس.

تقدم كريستيانو رونالدو ليوفنتوس في الدقيقة 65 بهدف ماراثوني بعد انطلاقة رائعة من منتصف الملعب ثم وضع الكرة في الشباك.

وبذلك أصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل في 10 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي.

ويفصله أن يسجل في المباراة المقبلة فقط ليعادل رقم جابريال عمر باتيستوتا نجم روما الأسبق.

ثم انتفض فريق فيرونا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 76 عن طريق فابيو بوريني.

قبل أن يحصل أصاحب الأرض على ركلة جزاء في الدقيقة 85 بعدما لمست الكرة يد ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس.

وتقدم جيامباولو باتزيني ليسدد الركلة وسجل منها هدف فوز فيرونا على يوفنتوس بنجاح.

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