مواعيد مباريات الأحد 9-2-2020 – الزمالك يصطدم بالإسماعيلي.. ودربي ميلانو

الأحد، 09 فبراير 2020 - 00:35

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

يشهد اليوم الأحد 9 فبراير 2020، دفعة كبيرة من المباريات المحلية والأوروبية.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات اليوم الأحد، والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

في الدوري، يستقبل الإسماعيلي نظيره الزمالك في قمة كلاسيكية، ضمن منافسات الجولة 17، في تمام السابعة والنصف مساء عبر أون سبورت، وتايم سبورتس.

وقبلها، يلعب حرس الحدود والجونة في الخامسة مساء، وتُبث المباراة عبر أون سبورت، وتايم سبورتس.

البطولة العربية.. الإسماعيلي يترقب

في كأس محمد السادس للأندية، يلعب الرجاء البيضاوي أمام مولودية الجزائر في التاسعة مساء، بإياب ربع النهائي، بعد أن انتهى الذهاب بتقدم المغاربة 2-1.

المباراة تُبث عبر أبو ظبي الرياضية، والفائز منها يواجه الإسماعيلي في نصف النهائي.

الدوري الإسباني

بعد عاصفة الخروج من الكأس، يحل ريال مدريد ضيفا على أوساسونا في الجولة 23 من الدوري الإسباني، في تمام الخامسة مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 3.

أما برشلونة الذي ودّع الكأس بدوره، فيرتحل لمواجهة ريال بيتيس في العاشرة مساءً، عبر beIN Sports 3 أيضا.

وفي دربي الباسك، يلعب ريال سوسيداد أمام أتليتك بلباو في الثالثة مساءً، عبر beIN Sports 1.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يسعى لمداواة جراحه، ويستقبل وست هام يونايتد في السادسة والنصف مساء عبر beIN Sports 2.

الدوري الإيطالي

دربي الغضب ينطلق في العاشرة إلا ربع مساء بين إنتر ميلان وميلان، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 4.

كما يحل لاتسيو ضيفا على بارما في السابعة مساء عبر beIN Sports 4.

ويلعب نابولي أمام ليتشي في الرابعة مساء عبر beIN Sports 4.

الدوري الألماني

وفي صراع الصدارة، يستقبل بايرن ميونيخ نظيره لايبزج في السابعة مساء، عبر beIN Sports 5.

الدوري الفرنسي

ويلتقي أكثر فريقين تتويجا بالدوري الفرنسي في القرن 21، باريس سان جيرمان يصطدم بـ أوليمبيك ليون في العاشرة مساء عبر beIN Sports 6.

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