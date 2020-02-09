"مجرد صورة قد تكون صفقة قرن".. عبد الحفيظ يرد على هاني زادة

الأحد، 09 فبراير 2020 - 00:22

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - وادي دجلة - الأهلي

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي على تصريحات هاني زادة، مشددا على احترامه الشديد لعضو مجلس إدارة الزمالك.

هاني زادة خرج في تصريحات سابقة ليزعم وجود رغبة سابقة لدى سيد عبد الحفيظ أثناء ممارسته كرة القدم، للانضمام لـ الزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال سيد عبد الحفيظ: "أحترم للغاية هاني زادة ولكن لا أعتقد إن ذلك حدث".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار "لا أعتقد إنني جمعني مكالمة هاتفية سابقة مع هاني زادة. وإذا حدث ذلك من الأساس فهذا لا يقلل مني ولا يزيده شرف".

وواصل "أي لاعب يلعب في النادي الأهلي، تسعى كل الأندية للحديث معه. أنت تتحدث عن صورة قد تكون صفقة قرن".

وأردف "أحترم هاني زادة بشدة ولكن هل حدث ذلك كرغبة مني أم كاتصال منه أم ماذا؟".

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