هاني زادة: سيد عبد الحفيظ أراد اللعب في الزمالك والإصابة منعته

السبت، 08 فبراير 2020 - 12:12

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - وادي دجلة - الأهلي

كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن دخول سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي السابق في مفاوضات للانضمام إلى الفريق الأبيض في وقت سابق.

وقال هاني زادة في تصريحات لقناة "الحدث اليوم": "في وقت سابق، فاوضت سيد عبد الحفيظ للانضمام إلى نادي الزمالك".

وأضاف "وقتها كان عبد الحفيظ يريد اللعب لنادي الزمالك، لكنه كان يعاني من إصابة قوية في الركبة".

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وواصل "الإصابة فقط هي ما منعت سيد عبد الحفيظ من اللعب لنادي الزمالك، وإتمام التعاقد".

وأتم "في عصر الاحتراف أصبح كل شيء جائز. سبق مثلا وانضم جمال عبد الحميد من الأهلي إلى الزمالك".

سيد عبد الحفيظ قضى مسيرته كلها داخل جدران الأهلي، بداية من 1989 في الناشئين، ولحين اعتزاله عام 2006".

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