مختار: لماذا تراجعنا بعد التقدم! ولا أفهم "هيصة" لاعبي المقاصة

السبت، 08 فبراير 2020 - 23:05

كتب : FilGoal

مختار مختار - الإنتاج الحربي

استنكر مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، تراجع لاعبيه في الشوط الثاني أمام مصر للمقاصة.

الإنتاج الحربي فرّط في تقدمه، واكتفى بالتعادل 1-1 أمام مصر للمقاصة على استاد المقاولون العرب.

وصرّح مختار بعد اللقاء عند سؤاله عن سبب التراجع: "اللاعبون للأسف، فالطبيعي أن ندخل الشوط الثاني بنفس القوة، وأن نتناسى تماما تقدمنا في الشوط الأول، لكننا لم ننفذ ذلك سوى لمدة 10 دقائق فقط، وبعدها تراجعنا بشكل غير مبرر".

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وأضاف في حديثه عبر أون سبورت: "تساءلت في حديثي مع اللاعبين: من طلب أن نتراجع بهذه الطريقة! بالتأكيد تراجعنا هو ما أعطى فرصة للمقاصة للدخول في المباراة والوصول إلى مرمانا".

وأكمل: "واجهنا فريقا جيدا وظروفه صعبة، ولهذا كانوا متحمسين لأبعد حد، وقد تخيلوا أننا نهدر الوقت، ونحن لم نكن نهدر الوقت، بل على النقيض تماما، كنا حريصين على تسجيل الهدف الثاني".

وأتم: "لا أفهم كيف وصلهم هذا الانطباع، ولماذا كل هذه "الهيصة"، لكني أعذرهم بسبب ظروفهم الصعبة".

وأصبح المقاصة والإنتاج في المركز الثاني للدوري المصري في قائمة أكثر الفرق تحقيقا للتعادل هذا الموسم.

وتعادل كل من المقاصة والإنتاج 8 مرات، خلف سموحة الذي حقق التعادل في 9 مباريات حتى الآن.

ووصل المقاصة إلى النقطة 14 في المركز الـ16 ولا يزال مستمرا في مراكز الهبوط بجدول ترتيب الدوري.

بينما ارتفع رصيد الإنتاج إلى النقطة 23 في المركز الثامن.

وحقق النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني للمقاصة التعادل الثاني على التوالي له بعدما تعادل في أول مباراة له ضد سموحة.

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