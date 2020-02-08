فادي فريد.. ينفذ نصائح متعب ويحلم بتمثيل مصر في طوكيو

لفت فادي فريد الأنظار في الأسابيع الماضية، وساهم في انتفاضة فريقه أسوان بالدوري المصري.

أسوان واصل نتائجه الرائعة مؤخرا، وتغلّب على الاتحاد السكندري بهدف فادي فريد المتأخر، ليكون فوز أبناء الجنوب الثالث تواليا.

ورغم رحيل محمد الصباحي عن صفوف أسوان، لا يبدو أن مجدي عبد العاطي مدرب الفريق في مأزق هجومي، بسبب توهج فادي فريد.

فريد (22 عاما) سجل 5 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم، منها 4 أهداف في آخر 4 مباريات شارك بها أمام المصري، ووادي دجلة، والإسماعيلي، والاتحاد.

واسترجع فادي فريد بدايته مع كرة القدم في حديثه لـ FilGoal.com، وكيف قضى أكثر من 10 سنوات في صفوف الأهلي.

يقول فريد: "بدأت مسيرتي في الأهلي، وخرجت معارا للشرقية، ثم النصر العماني".

ويكشف: "مع عودتي من الإعارة، تم إلغاء وتسريح فريق 97 في الأهلي، ورحل جيلنا بأكمله مجانا".

وواصل: "تلقيت عرضين قبل انطلاق الموسم الحالي من أسوان وطنطا".

ويوضح فريد كيف حسم أمره بين عرضي الناديين الصاعدين هذا الموسم للدوري الممتاز.

يقول فريد: "حسمت أمري بالانضمام إلى أسوان بسبب مجدي عبد العاطي، تحدّث معي هاتفيا وأبلغني برغبته في ضمي ويعرف قدراتي جيدا".

وأضاف: "عبد العاطي كان مهاجما وهذا نفس مركزي، لقد كان هدافا مميزا، ولذا وقّعت لأسوان لمدة موسمين".

وقبل أن يغادر أسوار الأهلي، سنحت لـ فادي فريد فرصة الاحتكاك بـ عماد متعب أحد الهدافين التاريخيين للقلعة الحمراء.

يسترجع فريد تلك الفترة: "تم تصعيدي أكثر من مرة للفريق الأول تحت قيادة خوان كارلوس جاريدو، وحسام البدري، ومارتين لاسارتي، لا أستطيع نسيان سنواتي في الأهلي".

وأكمل: "اعتاد عماد متعب نصحي وتعليمي كيفية التحرك داخل منطقة الجزاء، ونبهني دائما بضرورة التفكير والذكاء في التحركات من أجل الهروب من الرقابة الدفاعية".

وأتم فادي فريد كاشفا عن حلمه في المستقبل القريب: "أتمنى نظرة من شوقي غريب وأن أحصل على فرصة الانضمام لمنتخب مصر الذي يشارك في أولمبياد طوكيو".

ويبلغ فادي فريد 22 عاما، وسبق له تمثيل منتخب الشباب.

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