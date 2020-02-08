تفاصيل سفر الزمالك إلى قطر لمواجهة الترجي

تستعد بعثة نادي الزمالك لمغادرة مصر يوم الثلاثاء المقبل للتوجه إلى قطر استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

الزمالك يواجه الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في قطر في السوبر الإفريقي.

وعلم FilGoal.com إن بعثة الزمالك ستطير يوم 11 من شهر فبراير الجاري إلى الأردن أولا قبل أن تتوجه بعدها إلى قطر.

بعثة الزمالك لن تطير بطائرة خاصة إلى قطر، بل ستتجه إلى الأردن أولا كـ"ترانزيت" قبل التوجه لقطر.

ومن المنتظر أن تصل بعثة الزمالك إلى قطر عصر يوم الثلاثاء الموافق الـ 11 من الشهر الجاري.

ويلعب الزمالك يوم الأحد المقبل أمام الإسماعيلي في الجولة الـ 17 من الدوري المصري، على أن يبدأ بعدها الاستعداد لمواجهة الترجي.

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