رسميا – إقالة جاريدو من تدريب النجم الساحلي قبل ساعة من مباراتهم في الدوري

السبت، 08 فبراير 2020 - 14:53

كتب : أحمد شوقي صلاح محمد عبد العظيم

جاريدو - النجم الساحلي - الأهلي

أعلن نادي النجم الساحلي رحيل كارلوس جاريدو مدربه الإسباني عن تدريب الفريق بشكل رسمي، قبل ساعة واحدة من مباراة الفريق في الدوري.

وأخطر النجم الساحلي، جاريدو بخبر إقالته قبل ساعة واحدة من مباراة الفريق أمام هلال الشابة في الدوري التونسي.

جاريدو وفور علمه بخبر إقالته، غادر الملعب ورفض إدارة الفريق في اللقاء، لتسند إدارة النادي، المهمة إلى عماد بن يونس مساعده بشكل مؤقت.

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ولم تستقر إدارة النجم الساحلي على خليفة المدرب الإسباني في تدريب الفريق، ولكن تشير التقارير الصحفية لإمكانية عودة روجيه لومير المدرب المخضرم لتدريب الفريق في ولاية رابعة.

روجيه لومير قاد الفريق في الموسم الماضي إلى نصف نهائي الكونفدرالية، قبل توديع البطولة أمام الزمالك.

كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت صدام بين جاريدو ومجلس إدارة النجم، بسبب اعتراض المدرب على سياسة النادي خلال فترة التنتقالات الشتوية.

وتولى كارلوس جاريدو قيادة النجم الساحلي في نوفمبر الماضي، وقادهم للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما شهدت نتائج الفريق محليا تذبذب شديد، إذ يحتل الفريق المركز السادس في ترتيب الدوري التونسي.

وأوقعت القرعة النجم الساحلي في مواجهة الوداد المغربي في دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن جاريدو سبق له تدريب النادي الأهلي في موسم 2014/2015، وفاز مع الفريق بلقبي كأس السوبر المصري والكونفدرالية الإفريقية.

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