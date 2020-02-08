تعادل جديد لـ أمونيكي ضد الإنتاج لا يكفي المقاصة للهروب من مراكز الهبوط
السبت، 08 فبراير 2020 - 21:40
كتب : FilGoal
تعادل مصر للمقاصة ضد الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في الجولة الـ17 للدوري المصري.
وأصبح المقاصة والإنتاج في المركز الثاني للدوري المصري في قائمة أكثر الفرق تحقيقا للتعادل هذا الموسم.
وتعادل كل من المقاصة والإنتاج 8 مرات، خلف سموحة الذي حقق التعادل في 9 مباريات حتى الآن.
ووصل المقاصة إلى النقطة 14 في المركز الـ16 ولا يزال مستمرا في مراكز الهبوط بجدول ترتيب الدوري.
بينما ارتفع رصيد الإنتاج إلى النقطة 23 في المركز الثامن.
وحقق النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني للمقاصة التعادل الثاني على التوالي له بعدما تعادل في أول مباراة له ضد سموحة.
تقدم الإنتاج في الدقيقة 33 من ضربة رأسية رائعة للمدافع محمد بازوكا بعد عرضية من أحمد شديد قناوي.
ثم تعادل المقاصة عن طريق عمرو مرعي في الدقيقة 74.
ليستمر المقاصة دون تحقيق أي فوز في الدوري منذ الانتصار على المصري في الجولة الرابعة.
التعادل يحكم لقاء #المقاصة و #الانتاج_الحربي
تقدم #محمد_بازوكا للانتاج فى الدقيقة 33 وتعادل #عمرو_مرعى للمقاصة فى الدقيقة 74.
شوف اهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/nhHrj3X294— WATCH iT! (@WatchiTMENA) February 8, 2020
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