الأهلي يحدد 29 فبراير موعدا لمواجهة صن دوانز في القاهرة

حدد الأهلي موعد الـ 29 من شهر فبراير الجاري من أجل مواجهة صن داونز في ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستعد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأرسل الأهلي خطابا رسميا لاتحاد الكرة المصري حدد من خلاله موعد الـ 29 من شهر فبراير الجاري موعدا للقاء صن داونز في القاهرة.

وطلبت إدارة الأهلي من اتحاد الكرة إخطاء الاتحاد الإفريقي ونادي صن داونز، بالموعد المحدد.

ولم يحدد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي ملعب مواجهة صن داونز خلال تصريحاته مع الموقع الرسمي لناديه.

إلا أن الأهلي أكد "إقامة لقاء صن داونز في القاهرة" ولم يحدد الملعب.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام صن داونز من هنا

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