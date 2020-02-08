لتعويض لويس سواريز.. برشلونة يطمح لاستقدام لويس سواريز

السبت، 08 فبراير 2020 - 22:37

كتب : FilGoal

لويس سواريز - سرقسطة

لأن لويس سواريز واحد قد لا يكفي أحيانا، خصوصا إذا كان مصابا لفترة طويلة؛ فبرشلونة يحاول التعاقد مع لويس سواريز آخر.

لويس خافيير سواريز تشاريس، مهاجم ريال سرقسطة، هدف محتمل لـ برشلونة بحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية.

برشلونة يعاني من أزمة هجومية طاحنة، بإصابتين طويلتين للثنائي عثمان ديمبيلي، ولويس سواريز، بالإضافة إلى التخلي عن كارليس بيريز في سوق الانتقالات الشتوية، دون النجاح في التعاقد مع بديل.

لكن وبحسب العديد من التقارير الإسبانية، يعوّل برشلونة على موافقة الاتحاد الإسباني للتعاقد مع صفقة استثنائية تعويضا لإصابة ديمبيلي الطويلة. (طالع التفاصيل)

والكولومبي لويس سواريز صاحب الـ22 عاما هو أحدث الأسماء المطروحة.

التقرير استدرك وأوضح أن برشلونة قد يواجه عثرة في محاولته ضم سواريز، إذ يلعب معارا من واتفورد الإنجليزي، وقوانين القيد الاستثنائي تُحتّم على النادي التعاقد من لاعب داخل دولته.

وسبق لـ سواريز اللعب في غرناطة، وبلد الوليد، وجيمناستيك، قبل أن ينضم إلى سرقسطة مطلع الموسم، ويسجل معه 14 هدفا في 24 بالقسم الثاني.

الطريف أنه حال انضمامه إلى برشلونة، لن يكون ثاني لويس سواريز في تاريخ النادي، وإنما الثالث.

فـ لويس سواريز ميرامونتس يعد أحد أنجح اللاعبين في تاريخ برشلونة خلال خمسينيات القرن الماضي، وتوج بالكرة الذهبية عام 1960.

فهل يزدحم الخط الهجومي لـ برشلونة بالكثير من "لويس سواريز"؟

اختر التشكيل المثالي التاريخي لـ برشلونة.. كم لويس سواريز ستختار؟

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