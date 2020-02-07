صفقة اضطرارية؟ تقارير: الاتحاد الإسباني قد يسمح لـ برشلونة بتعويض ديمبيلي

ذكرت عدة تقارير إسبانية أن نادي برشلونة يعمل على استقدام مهاجم بشكل استثنائي بعد غلق باب القيد، بسبب إصابة عثمان ديمبيلي.

برشلونة تلقى ضربة قوية بضرورة خضوع لاعبه ديمبيلي لجراحة بعد تجدد إصابته، مما يبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم بحسب الكثير من التكهنات.

ومع الإصابة الطويلة الأخرى لـ لويس سواريز، وخروج كارليس بيريز معارا إلى روما؛ لا يمتلك المدرب كيكي سيتيين أي خيارات هجومية سوى القائد ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان، وأنس وفاتي.

ولذا، من المقرر أن يخضع ديمبيلي لفحص بواسطة أطباء الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حتى يحددوا مدة غيابه بدقة، وعلى أساسه سيتم اتخاذ القرار بشأن السماح لـ برشلونة بقيد لاعب بشكل استثنائي أو لا.

وتسمح قوانين كرة القدم لأي نادٍ بقيد لاعب خارج فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية في حالتين: أولا أن يكون لاعبا حرا غير مقيد مع أي نادٍ آخر، أو أن يتعرض أحد اللاعبين لإصابة طويلة وعندها يُسمح لناديه بانتداب بديل بشكل استثنائي من داخل نفس الدولة.

وأفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن الهدف الأول لـ برشلونة حال موافقة الاتحاد الإسبانية على الصفقة الاستثنائية، سيكون لوكاس بيريز مهاجم ديبورتيفو ألافيس.

لوكاس (31 عاما) مهاجم أعسر يتمتع بسرعة فائقة ويلعب في ألافيس منذ مطلع الموسم الحالي، وسجل معه 8 أهداف، وصنع 4 آخرين.

وسبق لـ لوكاس المرور على العديد من الأندية داخل وخارج إسبانيا، إذ بدأ مسيرته في ناشئي أتليتكو مدريد، وتنقل بعد ذلك بين رايو فايكانو، وكارباتي الأوكراني، ودينامو كييف، وباوك سالونيكا، وديبورتيفو لاكورونيا، وأرسنال، ووست هام يونايتد.

ويمتلك لوكا شرطا جزائيا في عقده مع ألافيس بقيمة 20 مليون يورو.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن لوكاس أولوية لإدارة برشلونة، متقدّما على آنخل رودريجيز مهاجم خيتافي، وكريستيان ستواني مهاجم جيرونا.

فيما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المرشح الأول للانضمام إلى برشلونة هو البرازيلي ويليان جوزيه مهاجم ريال سوسيداد الذي يمتلك في عقده شرطا جزائيا يبلغ 70 مليون يورو.

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