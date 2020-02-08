أمونيكي: دافعنا بشكل سيئ في الشوط الأول.. وأنا المسؤول عن إخراج المقاصة من كبوته

يرى إيمانويل أمونيكي المدير الفني لـ مصر للمقاصة، أن فريقه تحسّن كثيرا في الشوط الثاني أمام الإنتاج الحربي.

أمونيكي عجز عن تحقيق فوزه الأول، واكتفى بالتعادل أمام الإنتاج الحربي 1-1 على استاد المقاولون العرب.

وصرّح أمونيكي بعد المباراة: "ظهرنا بشكل سيئ في الشوط الأول، دافعنا بشكل سيئ وفقدنا الكثير من الكرات. في الشوط الثاني تحسّن الأداء كثيرا مع التغييرات، حظينا بأفضلية وخلقنا فرص وسجلنا هدفا".

ورفض التعليق على هدف الإنتاج الحربي: "لم أكن في موضع يسمح لي بمعرفة إن كان متسللا أم لا".

وأكمل خلال حديثه عبر أون سبورت: "ندرك موقف الفريق جيدا، ومهمتنا أن نجد حلولا للخروج من هذا الموقف، أنا سعيد بما قدمه الفريق في الشوط الثاني، قاتلنا وضغطنا عليهم".

وأتم: "واجهنا فريقا رائعا. مسؤوليتي إيجاد الحلول وسأعمل تحت أي ظرف".

وأصبح المقاصة والإنتاج في المركز الثاني للدوري المصري في قائمة أكثر الفرق تحقيقا للتعادل هذا الموسم.

وتعادل كل من المقاصة والإنتاج 8 مرات، خلف سموحة الذي حقق التعادل في 9 مباريات حتى الآن.

ووصل المقاصة إلى النقطة 14 في المركز الـ16 ولا يزال مستمرا في مراكز الهبوط بجدول ترتيب الدوري.

بينما ارتفع رصيد الإنتاج إلى النقطة 23 في المركز الثامن.

وحقق النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني للمقاصة التعادل الثاني على التوالي له بعدما تعادل في أول مباراة له ضد سموحة.

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